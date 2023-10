La partita prosegue al Ministero

AREZZO

La partita va avanti o per meglio adesso proseguirà sui tavoli della capitale. A metà novembre, presumibilmente il 16 novembre, si terrà un tavolo ministeriale con il quale verrà nuovamente analizzata l’ipotesi Rigutino e ovviamente quella di Creti. La speranza del comitato aretino e delle varie associazioni è quella che alla fine i numeri presentati dai tecnici diano forza e ragione all’ipotesi Rigutino ma che soprattutto vengano presi in considerazione come criterio per l’individuazione delle sede. Sede che, come detto, ha trovato in Sala dei Grandi un parere favorevole bipartisan da parte dei vari esponenti politici, e non solo, intervenuti su Rigutino. Due settimane, quindici giorni di attesa, prima di ricevere ulteriori segnali in un verso o nell’altro.