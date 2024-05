La parata degli chef. Cena-evento con Vissani. Tutti i ristoratori insieme

di Luca Amodio

Gli organizzatori dicono che sarà un evento unico, anche perchè alla fin fine ci sarà un grande ospite di cena: niente meno che lo chef Gianfranco Vissani (nella foto), volto ormai noto dei programmi di cucina di intrattenimento. I cuochi uniranno le mani e porteranno in tavola una cena da leccarsi i baffi il prossimo mercoledì, oltretutto in una location tra le più affascinanti del paese: il chiostro di San Francesco. La cena-evento è promossa da Confcommercio e dai ristoratori castiglionesi nel suggestivo con il patrocinio del Comune . "L’idea è nata per promuovere i ristoratori e i prodotti castiglionesi – spiega Stefano Scricciolo, referente di Confcommercio – sarà una cena fatta a più mani, in totale parteciperanno decine di cuochi castiglionesi". Il menù va dall’antipasto ai cantucci. Ma c’è ben poco per chi è a dieta, come ci si può immaginare. Si parte con prosciutto finocchiona e pecorino (come potrebbero mancare?) e poi ecco la polpetta di Chianina, il crostino al sugo di Chianina, e ancora la tartare di Chianina. Poi, pappa al pomodoro e sformato di fave prima di lasciare lo spazio alla bistecca. Tranquilli ci sarà anche insalata e fagioli per sgrassare prima di concludere con i cantucci col vinsanto. Il tutto sarà accompagnato dai vini delle cantine castiglionesi, così da accompagnare le delizie con altrettante delizie.

Al centro del convivio ci sarà sua maestà, la Chianina che tra l’altro era già stata al centro della puntata di Masterchef. Adesso sarà invece la calamita che trascinerà lo chef Vissani alla tavolata: lui sarà l’ospite per eccellenza e ci sarà un momento in cui dialogherà al pubblico con un suo intervento. Sono previsti diversi selfie perchè in questi casi è difficile non farsi una foto ricordo. Anche perchè in totale sono attese circa 170 persone in quella location che già anni passati era stata la cucina di una brigata di chef messi tutti nella stessa squadra. L’evento, che ha il sostegno della Banca Popolare di Cortona, si inserisce nell’ambito del Maggio Castiglionese confermando così l’impegno nel valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali, in primis l’olio e il vino, ma senza lasciare di vista la chianina.

Per partecipare alla cena è obbligatorio prenotarsi. È possibile farlo contattando l’agenzia Bice Viaggi chiamando il numero 0575658049 nelle fasce orarie 9,30-13 e 15,30-19. Il costo della cena è di 35 euro a persona.