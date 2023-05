La pandemia e le culle In città aumentano i figli più della media nazionale

di Luca Amodio

Più figli che prima della pandemia. La fecondità è sopra la media nazionale. Arezzo è tra le 14 province italiane in controtendenza ma, guardando il lungo periodo, le culle sono sempre più vuote e la popolazione continua ad invecchiare.

Fecondità, capitolo Arezzo. Ci sono due notizie: una buona e una cattiva. La prima, è che nell’Aretino, la fecondità, cioè quanti figli ha in media una donna, è sopra la media nazionale. è il rapporto del Sole 24 Ore su dati Istat. Fecondità superiore anche rispetto al dato del 2019, alla vigilia dell’era Covid. In Italia nel 2021 si sono fatti 1,25 figli in media, nel 2010 il dato era 1,44. Ad Arezzo? Nel 2022 la fecondità era 1,26, nel 2019 era sotto di qualche gradino, fermo a 1,22. Certo, stiamo parlando di un variazione sotto il punto percentuale (+0,04% che comunque è il terzo valore più alto d’Italia); ma si tratta di un dato controcorrente rispetto al trend post pandemico che ha visto ancor di più flettere la natalità rispetto quanto si osservava già nell’ "inverno demografico italiano".

Tuttavia, più che essere un "inverno", forse la parentesi demografica che stiamo vivendo è più che altro un’"era". Qualcosa legato a fenomeni strutturali piuttosto che solo congiunturali. O almeno, è un’interpretazione che suggeriscono i dati: quelli di lungo periodo. Anche la nostra provincia, allargando lo sguardo, non discosta dalla situazione generale. Infatti, fatto salvo il caso sopra, sono diminuite nell’ultimo decennio la fecondità media, il numero totale dei nati e la natalità. La prima da 1,33 figli per donna nel 2010 è passata, come detto, a 1,26 in 11 anni. I numeri delle nascite sono passati da 3044 del 2009 a 2170 del 2021. Quasi 900 bambini in meno rispetto a 10 anni fa, sono nati nel 2021. Il declino delle nascite è stato graduale ma costante. Anche a utilizzare un altro indicatore, la storia non cambia. Il tasso di natalità, rapporti tra nati e popolazione, è sceso da 9 nati ogni mille persone del 2010 a 6 nati per mille persone del 2021. Anche per questo motivo la popolazione della provincia è passata da 350 mila residenti a 334 mila. Ma non è soltanto un cambiamento quantitativo. E quando una popolazione diminuisce, invecchia. Lo conferma anche il report Progetto Arezzo 2030 della Camera di commercio e dell’Università di Siena che cita alcuni esempi.

La percentuale di popolazione under 14 è scesa dal 14% al 12,5% in soli 10 anni; mentre gli over 64 sono passati dal 22% al 26%. Da una parte la popolazione più adulta è una buona notizia perché suggerisce alte aspettative di vita. D’altra però, quando ci sono pochi nati e la popolazione invecchia, significa che ci saranno sempre più pensioni da pagare.