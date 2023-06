La Pala di Matelica torna unita dopo secoli

Tante sono le novità scientifiche che l’esposizione proporrà. Oltre alla ricomposizione per quanto ancora possibile della straordinaria Pala di Matelica, ci sarà la presenza di due preziosi pannelli con la "Nascita" e "Il miracolo di San Nicola" (1508 – 1510 c.), che tornano per la prima volta in Italia dagli Stati Uniti d’America (Atlanta). Poi avverrà a Cortona il ricongiungimento, mai riuscito in epoca moderna, della tavola centrale del Polittico della chiesa di Santa Lucia a Montepulciano raffigurante la "Madonna e il Bambino in trono", con la relativa predella composta da tre pannelli, in prestito dagli Uffizi di Firenze. Un capitolo di assoluto primato è costituito anche dai restauri e dagli interventi di pulitura attivati in vista della mostra ben su 7 opere delle 30 esposte che daranno modo di vedere per la prima volta alcuni capolavori signorelliani nello splendore dei colori ritrovati. Tra i principali restauri vanno segnalati soprattutto quello sul tondo del Musée Jacquemart-André di Parigi "Vergine col Bambino, San Giovanni Battista e un pastore" (del 1491 – 1494 ca.) , opera di assoluta forza espressiva, il restauro del dipinto da collezione privata inglese – parte della Pala Matelica – raffigurante quattro figure in piedi e soprattutto l’atteso restauro del tondo conservato al Maec di Cortona " Vergine col Bambino e i santi Michele, Vincenzo, Margherita di Cortona e Marco" che unisce simboli religiosi e laici nel nome della città.