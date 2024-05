La pace da condividere. Il modello Rondine al festival You Topic

Sfilata di vip e personaggi della cultura e dello spettacolo al festival You Topic di Rondine, l’evento annuale che diventa lo snodo della vita dell’associazione. Nel giorno in cui si salda l’eredità di Liliana Segre alla Cittadella della Pace, la senatrice a vita da Milano invierà un lungo video di saluto e adesione alla marcia della pace alla quale partecipano quattromila persone compresi i nomi del mondo politico nazionale e tra questi Dario Nardella e Renata Polverini. Tre giorni per scavare intorno e dentro al concetto di conflitto, quello che investe la vita quotidiana e quello che esplode nella follia della guerra. Confronto a tutto campo con i giovani che "studiano" il modello Rondine e imparano a riconoscere nell’altro una persona e non un nemico, seppure con idee diverse che "diventano arricchimento reciproco", spiega Franco Vaccari fondatore della Cittadella. Da ventisette anni porta avanti l’urgenza di anteporre il suono del dialogo al rumore delle armi È il metodo che sperimentano i ragazzi che arrivano nel borgo alle porte di Arezzo dai Paesi dilaniati dai conflitti. Qui si entra camminando insieme e il primo atto si compie davanti alla lavatrice dove si lavano i panni di ragazzi segnati dal dolore ma intenzionati a superare le distanze lavorando su una parola chiave: speranza.

Speranza come Fiducia, l’altra parola chiave che collega i dibattiti della tre giorni a Rondine, dal 30 maggio al primo giugno. Con il prologo di una giornata speciale a Firenze, ad aprile, nel Salone dei Cinquecento, dove per la prima volta si sono raccontati in pubblico Loai (palestinese), Noam (israeliano), Kateryna (Ucraina) e Sabina (russa). Tra gli ospiti in arrivo nella Cittadella della pace, Claudio Bisio con il suo primo film da regista di cui discuterà coi giovani, alcuni nomi del giornalismo di guerra, il fumettista aretino Pera Toons e Pif, conduttore televisivo e vecchio amico di Rondine. Ci sarà anche Gherardo Colombo, l’ex pm di Mani Pulite: si allarga così la rete partita con la visita della presidente della Corte Costituzionale Margherita Cassano. "Tre giorni per condividere la ricchezza di Rondine, praticare la relazione e mettersi in ascolto a partire dalla testimonianza dei giovani coraggiosi che qui Imparano a confrontare punti di vista opposti ma senza accanirsi l’uno contro l’altro proprio grazie al legame dell’amicizia", afferma Vaccari. Un cammino non una marcia fine a se stessa, per ribadire l’impegno verso la costruzione di leadership di pace. Dieci chilometri è il percorso che da Arezzo sale al borgo dove si sperimenta un futuro possibile: diventano i "passi" di un progetto condiviso che allarga i confini fino a portare la voce di Rondine all’Onu. Il giorno della marcia della pace segna anche l’apertura dell’Arena di Janine dedicata a Liliana Segre che nel 2020 ha consegnato la sua eredità morale ai giovani del borgo. La struttura è fatta dagli alpini: l’associazione nazionale ha donato diecimila ore di lavoro per costruirla e donazioni sono arrivate da tutt’Italia.

L’evento di Rondine, del quale Qn-La Nazione è media partner, si carica di forti significati dopo la lettera-appello ai segretari dei partiti per far avanzare il dialogo e rompere il muro contro muro. Lettera che ha già portato a Rondine Schlein e a breve guiderà nella cittadella Tajani, Conte, Salvini Fratoianni, mentre proseguono i contatti con i leader nazionali di FdI.