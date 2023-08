La nuova vita del Cinema Impero Chiassai: "Sarà il polo della cultura"

di Maria Rosa Di Termine

"Stiamo giungendo alla fine di un calvario, un percorso durato anni e che speriamo possa concludersi a breve". Il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini ripercorre la vicenda dell’ex Teatro Impero dopo il dibattito consiliare che ha riacceso i riflettori sul futuro di un edificio in degrado, ma caro alla comunità. Una questione che viaggia su due binari distinti. Il primo è il contenzioso tra Palazzo Varchi e la società proprietaria per la bonifica del tetto in eternit costata all’ente circa 300 mila euro: "Avevamo fatto tutte le verifiche del caso - spiega - e gli enti preposti avevano dichiarato che non sussisteva alcun pericolo di dispersione di fibre di amianto nell’aria. Dopo la presentazione di un esposto però il Comune fu obbligato a intervenire per la messa in sicurezza, spendendo soldi pubblici per togliere la copertura e incapsularla, sostituendosi al privato che avrebbe dovuto provvedere. Siamo ricorsi quindi alle vie legali per ottenere il risarcimento delle spese sostenute e adesso in maniera transattiva possiamo recuperare oltre 100 mila euro". C’è poi il secondo aspetto, l’accordo del 2008 tra proprietari e amministrazione comunale di allora relativo al previsto passaggio, mai avvenuto, dell’immobile al municipio. "L’Impero - spiega Chiassai - doveva essere inserito tra le opere del Piuss e ristrutturato con 4 milioni e mezzo di euro. In cambio la proprietà avrebbe ricevuto gratuitamente l’area di trasformazione residenziale "Case Romole". Avvicinandosi la chiusura di quest’ultima operazione e non appena i privati firmeranno la convenzione il complesso di via Pascoli passerà gratis e in automatico nelle mani del Comune".

Chiassai Martini sottolinea che non si sposterà di una virgola la destinazione d’uso già indicata nel programma elettorale anche se per capire tempi e modalità di rinascita dell’Impero si dovranno reperire risorse cospicue che al momento mancano. "Qualcuno aveva ipotizzato di ricavarci un parcheggio, un polo commerciale o direzionale o residenze - prosegue - ma per nostra volontà politica dovrà restare una struttura dedicata ad attività culturali, artistiche e ricreative per la città. Molto dipenderà dalla possibilità di poter partecipare a bandi pubblici, che attualmente non ci sono, per il recupero di immobili di questo tipo, o trovare privati interessati a restaurare lo stabile, sempre garantendo una simile destinazione. E’ un intervento da diversi milioni di euro, fondi che non abbiamo a disposizione".