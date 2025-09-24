La nuova vita del Ciaf di Soci: aiuto compiti gratuito, bar gestito da ragazzi con disabilità, spazi ricreativi per giovani e incontro per gli anziani

Arezzo, 24 settembre 2025 – Giovedì 25 settembre, al C.I.A.F. di Soci, si apriranno le porte di un servizio di supporto ai compiti totalmente gratuito, dedicato a tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Albero e la Rua e con Officina 104.

Ma il servizio di aiuti compiti è solo uno dei tanti servizi offerti dal C.I.A.F. grazie a un progetto di inclusione che è stato premiato da un finanziamento regionale. Il Comune di Bibbiena ha, infatti, ottenuto dei fondi del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 – Priorità 3 “Inclusione sociale”, attività 3.k.1 “Inclusione e presidio sociale per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e garantire maggiori condizioni di sicurezza”, promosso dalla Regione Toscana.

Grazie a questo finanziamento è possibile oggi portare sul territorio un servizio di qualità, organizzato e condotto da personale preparato. Le varie attività saranno organizzate in piccoli gruppi, con l’applicazione di specifiche strategie educative per facilitare lo svolgimento dei compiti e promuovere autonomia e collaborazione e domani, 25 Settembre, si terrà un Open Day, come un’occasione per conoscere il progetto e iscriversi.

Gli orari di apertura del servizio compiti sono i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18. Ma il progetto è molto più ampio e non sarà limitato al sostegno scolastico gratuito.

Il bar del C.I.A.F., aperto sempre per dare un servizio aggiuntivo, sarà gestito dai ragazzi di Officina 104, giovani con disabilità che, attraverso questa esperienza, avranno l’opportunità di vivere un percorso di inclusione attiva e di autonomia, contribuendo con le loro capacità alla vita comunitaria.

Le persone anziane, inoltre, avranno la possibilità di incontrarsi e giocare a Burraco, promuovendo momenti di comunità intergenerazionale, mentre lo spazio al piano superiore che ospita il teatro, sará messo a disposizione dei giovani, favorendo luoghi di aggregazione e partecipazione attiva.

Il C.I.A.F., grazie a questo progetto, diventerà un vero punto di riferimento per la comunità, capace di accogliere e valorizzare tutte le fasce d’età e tutte le diversità, in un’ottica di inclusione, presidio sociale e sicurezza partecipata. L’Amministrazione comunale ringrazia l’Ufficio Scuola e Sociale e l’Ufficio Manutenzione per il prezioso lavoro svolto nella realizzazione del progetto e degli spazi.