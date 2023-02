La nuova sfida di Zillone è sul ring dell’ospedale

SANSEPOLCRO

Ha superato la nuova sfida e stavolta lo speciale "ring" era la sala operatoria. All’età di quasi 83 anni Pietro Besi (nella foto), il popolare "Zillone" che è stato pugile professionista dei pesi massimi, si è sottoposto mercoledì mattina a un importante intervento chirurgico al San Donato di Arezzo. A operarlo, l’equipe dell’interventistica cardiovascolare diretta dal dottor Francesco Liistro: "Avevo un problema a tre vene della gamba sinistra – ha spiegato – ma ora tutto è risolto, anche se ho costretto i medici e il personale a fare gli… straordinari, perché c’è voluto il tempo necessario, ma è andata bene e sono contento". Già dal tono di voce che si udiva dal telefonino, si percepiva la sua soddisfazione per il buon esito dell’intervento.

Pietro teneva a farlo sapere ai tanti amici che incrocia quotidianamente in città e che aveva informato in proposito, ma vi è in primis un aspetto che vuol sottolineare con piacere: "C’è una sanità che per fortuna funziona e qui ad Arezzo ho avuto la dimostrazione. Ringrazio di cuore e mi complimento con il dottor Liistro, con tutti i suoi collaboratori e con il personale dell’ospedale per la grande professionalità dimostrata anche dal punto di vista umano. Vale non soltanto per me, ma anche per gli altri pazienti: c’è grande competenza nello svolgimento delle rispettive mansioni e già a distanza di poche ore mi sentivo di nuovo bene. Il decorso è stato poi tale che oggi dovrei tornare a casa". Dove riabbraccerà l’amata compagna Silvana e… "Non appena possibile, faremo una serata fra amici per festeggiare!". Il personaggio non si è smentito nemmeno in questo caso: ed è per questo che il Borgo è affezionato a lui.

C.R.