La nuova Pratovecchio fa sold out

E’ una piccola rinascita culturale quella di Pratovecchio. Il progetto della famiglia Freschi e Vangelisti dà nuova vita al borgo puntando su arte, bellezza, e natura. E lo fa ottenendo un sold out di partecipazioni. Tra i progetti proposti dalla galleria, c’è infatti un corso di ceramica guidato dall’esperta Claudia Basagni che in poche ore è arrivato al completo. Quattro incontri da due ore ciascuno che vedranno al lavoro i molti iscritti, che si metteranno alla prova utilizzando le tecniche base della modellazione dell’argilla: quella a colombiano, a lastre, e a stampo. Un laboratorio creativo e rilassante che produrrà oggetti rifiniti e decorati con smalto ed engobbi. "Il corso di ceramica non è solo un percorso di condivisione e di novità- spiega la promotrice dell’iniziativa di recuperoDenise Vangelisti - ma intende portare sul territorio un nuovo sapere e un nuovo modo di riappropriarsi di antiche tecniche di lavorazione dei materiali, che sono espressione di un sentire comune e di una creatività che non andrebbe mai abbandonata. Oltre la ceramica porteremo altri percorsi che intendono fare delle arti antiche, un modo di vivere e interpretare il proprio presente, ma anche di costruire il futuro. Riscoprire la ricchezza culturale e artistica di un territorio significa riscoprire chi siamo stati e dove vogliamo andare". I fondi della famiglia stanno infatti alimentando il recupero degli spazi del borgo, occupando i fondi sfitti del centro e creando delle gallerie d’arte con esposizioni di fotografie e di manufatti di pregio, ispirati alla natura delle foreste del Casentino e delle sue aree protette.

Da un lato gallerie espositive dove si possono ammirare oggetti unici prodotto della creatività e delle professionalità interne all’azienda, come ceramiche pregiate decorate in oro, gioielli ispirati agli insetti dell’area protetta, e dall’altro luoghi dove si

imparano arti antiche come quella della lavorazione della ceramica. Denise Vangelisti, promotrice insieme al marito Stefano Freschi dell’iniziativa di recupero del borgo e del Monastero domenicano del paese commenta: "La nostra volontà è sostenuta dalla storia di questo luogo che vogliamo non solo far riscoprire, ma anche valorizzare. Anticamente a Pratovecchio operava la Compagnia della Madonna delle Neve che ebbe un ruolo determinante nella fondazione del Monastero - oggi complesso Mariae Nivis - . La mia famiglia intende ripercorrere questa strada e questo esempio fatto di opere di sostegno, ma anche di recupero e valorizzazione delle arti".

Serena Convertino