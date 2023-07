La nuova guerra alle pale eoliche "Stop immediato ai nove progetti"

di Claudio Roselli

Una vera e propria "guerra" (nel senso civile del termine), quella che ambientalisti e associazioni di tutela del patrimonio culturale hanno dichiarato contro le pale eoliche previste sulla dorsale appenninica di Valtiberina e alta Valmarecchia, definendo l’operazione un "assalto scriteriato" nell’area dello storico Montefeltro tra Toscana, Marche ed Emilia Romagna. "Fermate la realizzazione di 52 giganteschi aerogeneratori", viene chiesto in una istanza al ministero dell’ambiente e alla Regione Toscana da Italia Nostra di Firenze e Valmarecchia, Wwf di Rimini e Forlì-Cesena, Mountain Wilderness Italia, Club Alpino della Toscana, associazione I Cammini di Francesco in Toscana, Gruppo di intervento giuridico, "D’la dal Foss" (Al di là del Fosso), Altura e i Gruppi Crinali Bene Comune in Valmarecchia e Appennino sostenibile in Toscana. "Siamo al limite dell’assurdo – affermano – dal momento che sono oramai nove i progetti di impianti eolici di taglia industriale presentati a catena, nell’arco di pochi mesi, la cui localizzazione ricadrebbe nell’area di grande interesse paesaggistico ed ambientale compresa fra alta Valtiberina e Valmarecchia". Una situazione definita "inaccettabile" sotto più punti di vista: "In primis, poiché si tratta di un attacco al territorio meramente speculativo con interessi economici solo per pochissimi, ossia per le ditte proponenti e per alcuni proprietari terrieri, nonchè per il Comune di Badia Tedalda. È poi un attacco letteralmente selvaggio, avanzato in totale assenza di coordinamento e pianificazione, tanto da arrivare alla paradossale situazione di una sovrapposizione di progetti. La selva degli aerogeneratori proposti sarebbe talmente fitta e scriteriata che i rotori delle pale, durante il funzionamento, andrebbero in collisione!".

Ancora: vi sarebbero "impatti enormi sull’ambiente e sulla stabilità dei versanti, caratterizzati da innumerevoli dissesti e frane, come evidenziato nel piano di assetto idrogeologico. L’attacco selvaggio genererebbe poi un impatto paesaggistico enorme e le zone interessate, con i comuni di Casteldelci, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, San Leo, Urbino, Borgo Pace, La Verna, Sansepolcro e Caprese Michelangelo, solo per citarne alcuni, vedrebbero stagliarsi all’orizzonte, insieme alle pale, anche un irrefrenabile processo di impoverimento e difficoltà dell’economia locale legata al turismo e alle attività socio-culturali".