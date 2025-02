La nuova era Fimer parte da Rimini. Il futuro del fotovoltaico va in fiera

Fimer riparte con rinnovato slancio e nuove prospettive, sotto l’ala di MA Solar Italy, membro del gruppo McLaren Applied, che ha recentemente acquistato l’azienda e lo stabilimento di Terranuova. Leader nella produzione di soluzioni per l’energia rinnovabile sarà presente, nei primi giorni di marzo, alla Fiera di Rimini per una manifestazione internazionale, la KEY - The Energy Transition Expo, evento dedicato alle tecnologie, ai servizi e alle soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili. La scelta di partecipare a questo appuntamento, di grande importanza per il mercato fotovoltaico nazionale e non solo, giunge in un momento di svolta per Fimer. Infatti, il subentro di una nuova proprietà e consistenti investimenti hanno consentito all’azienda di tornare pienamente operativa. Ulteriori futuri investimenti per oltre 50 milioni di euro consentiranno poi a questa importante realtà produttiva di raggiungere una rinnovata solidità finanziaria e di concentrarsi sullo sviluppo di nuovi prodotti.

Insomma, sembra lontano il periodo buio che ha accompagnato, per tre anni, non solo i dipendenti, ma anche le organizzazioni sindacali e le istituzioni, che hanno fatto "squadra" per cercare di evitare una fine che molti temevano. Il grande lavoro dei commissari ha poi fatto il resto e oggi Fimer guarda al futuro con maggior serenità. Del resto i nuovi proprietari sono molto solidi.

Oltre tre decenni di attività in Formula 1 e in altri motorsport all’avanguardia hanno permesso a McLaren Applied di acquisire un’esperienza da leader mondiale nel campo dell’elettrificazione, della connettività, del controllo e dell’analisi. Questa competenza viene applicata ai settori motorsport, automotive, trasporti e minerario, offrendo tecnologie con vantaggi concreti su larga scala. L’esperienza dei nostri collaboratori, unita alla nostra tecnologia e agilità, è pioniera di un futuro più sostenibile, intelligente e connesso. A Rimini – dal 5 al 7 marzo - Fimer esporrà le sue più recenti tecnologie per il mercato fotovoltaico. Tra queste la piattaforma Power, che comprende inverter monofase e trifase con sistema di accumulo per il segmento residenziale. Dedicati al segmento C&I sono, invece, il nuovo inverter trifase ad alta potenza PVS-75/125 e la linea di inverter PVS-10/33. Fimer può contare su centri di formazione locali e due siti produttivi, uno in Italia, a Terranuova, e uno in India.