La nuova casa dei migranti Un’altra struttura da settembre

di Massimo Bagiardi

Oltre 100mila sbarchi dall’inizio dell’anno sulle coste perlopiù di Sicilia, Calabria e Puglia, molti di questi sono minori non accompagnati e purtroppo, tra i dati forniti dal Viminale nel corso degli ultimi giorni, si devono registrare anche più di 2000 morti. Nella provincia, come appurato lo scorso 19 luglio in una riunione convocata dal prefetto e alla quale hanno partecipato le amministrazioni comunali ed enti terzi come le organizzazioni di volontariato o le associazioni di promozione sociale, è previsto a settembre l’arrivo di diversi migranti e a tendere la mano in loro aiuto c’hanno pensato i responsabili della casa di accoglienza "Suor Eleonora Gori", di San Giovanni – nient’altro che un ramo della locale Caritas – che si sono detti disponibili a ospitare nella loro struttura 5 persone. Inaugurata lo scorso dicembre grazie al contributo della congregazione delle Povere Figlie delle Sacre Stimmate di San Francesco d’Assisi che ha donato un edificio nel centro storico cittadino non utilizzato da tempo, vanta al suo interno 8 piccoli alloggi che possono arrivare a ricevere fino a 24 persone facenti parte di nuclei familiari con gravi emergenze abitative.

E’ dotato di spazi comuni per la cucina e la lavanderia. In questo momento, al suo interno, sono presenti in 10 ed è stata una rotazione continua dall’inizio del 2023 di varie nazionalità come italiane, indiane, ucraine, tunisine e dell’Honduras. Si offre un pasto caldo e un letto su cui dormire, non ci sono mai state situazioni emergenziali, l’ambientamento è andato avanti senza particolari problemi, la permanenza è temporanea, regolarmente contrattualizzata, e va dai quattro ai sei mesi.

La struttura, peraltro, è in procinto di allargarsi dato l’imminente spostamento dell’asilo nido che fino a ora ha occupato i locali del piano terra. Non è stato facile arrivare a un punto definito e dal quale partire, una sorta di sogno divenuto realtà grazie a tanto volontariato, all’impegno di artigiani e professionisti di San Giovanni che si sono rimboccati le maniche lavorando, sodo, a testa bassa per regalare a persone meno fortunate di altre un tetto dove dormire e dover poter lasciare alle spalle tanti e plurimi pensieri. Sono naturalmente serviti soldi per dare il via al progetto, sotto questo punto di vista è stata lanciata all’inizio del 2022 una campagna di crowdfunding, grazie alla collaborazione della fondazione "Il Cuore di scioglie" dei soci Coop, dal nome "Progetto Accoglienza Suor Eleonora" su Eppela che è arrivata a raggiungere oltre 15 mila euro.