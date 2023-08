La Notte Magica di Casa Bruschi ad Arezzo: La Giostra rende Omaggio con il Ceri

Tante le iniziative collaterali organizzate in occasione della festa del patrono. Domani pomeriggio alle 17 sulla terrazza della Provincia che sarà intitolata a San Donato sarà inaugurata la scultura dell’artista Mauro Ghinassi dedicata al primo vescovo di Arezzo. L’opera sarà collocata nel corridoio che conduce alla Sala dei Grandi. Nelle ultime settimane, l’artista aretino ha esposto le sue opere a Firenze, nel palazzo del Pegaso, sede della Regione. Intanto, oggi grazie alla Fondazione Arezzo Intour il percorso espositivo "I Colori della Giostra" celebrerà San Donato con l’apertura straordinaria ad ingresso gratuito dalle 14 alle 21.30, mentre dalle 17.30 alle 18.30 è in programma la visita guidata gratuita "Alla scoperta delle immagini di San Donato nel Palazzo Comunale". Per l’occasione la Fondazione Bruschi propone una serata con apertura straordinaria della Casa Museo e visite guidate, musica e buon vino nel suggestivo scenario delle terrazze, aspettando i fuochi di artificio visibili in questo suggestivo scorcio del centro storico.

A partire dalle 21,15 inizierà il concerto jazz, organizzato in collaborazione con le associazioni Arezzo Music Fest, Jazz on the corner e Officine della Cultura, dell’"Alberto Serpente Trio", che si esibirà con Mauro Maurizi al contrabbasso, Alberto Serpente al pianoforte, Mauro Maurizi al contrabbasso e Dario Rossi alla batteria. Le note della musica jazz abbinate alla degustazione dei migliori vini delle aziende del territorio, resa possibile grazie a Tenute di Fraternita e Ais Toscana delegazione Arezzo, saranno il preludio al tradizionale spettacolo pirotecnico.

Nel corso della serata è prevista la possibilità di partecipare alla visita guidata al nuovo percorso espositivo "Da Pontormo a Fattori le stanze dell’Arte. Un rinnovato percorso museale, opere dalle collezioni Intesa Sanpaolo" e alla mostra "La sottilità dell’aria". Arezzo e il suo territorio negli archivi Alinari.

