"La notte in tasca". Prima nazionale per Boncompagni

Prima nazionale per lo spettacolo "La notte in tasca" dell’aretino Samuele Boncompagni al teatro Testoni Ragazzi di Bologna. L’attore e autore dell’associazione culturale Noidellescarpediverse sarà nuovamente protagonista del progetto "0/3 chiama Italia" che, inserito all’interno del festival internazionale "Visioni di futuro, visioni di teatro" in programma nel capoluogo emiliano da venerdì 7 a lunedì 17 marzo, è promosso con l’obiettivo di stimolare idee e progetti per la diffusione del teatro per la primissima infanzia. "La notte in tasca", in quest’ottica, è un’opera sperimentale che Boncompagni ha ideato e sviluppato con la coproduzione di Officine della Cultura per rivolgersi direttamente a un pubblico di piccolissimi spettatori, accompagnandoli all’interno della magia e delle suggestioni della notte tra tanti oggetti e soggetti da raccontare: la messa in scena è prevista al teatro Testoni Ragazzi per le 17.30 di lunedì 10 marzo e per le 9.45 di martedì 11 marzo. L’aretino aveva già partecipato alla call "0/3 chiama Italia" nel 2024 quando era stato selezionato insieme ad altre due realtà teatrali per avviare un lavoro all’interno di alcune scuole dell’infanzia di Bologna in cui verificare le modalità per riuscire a proporre percorsi artistici realmente calibrati su bisogni e caratteristiche dei più piccoli spettatori.