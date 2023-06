La notte dei quattromila: folla alle cene propiziatorie, esplode la festa nei quartieri

Arezzo, 17 giugno 2023 – La lizza tradisce. Un po’ perché non sempre i risultati sono quelli che ti aspetti. Un po’ perché la pioggia ha continuato a irrigarla. Un po’ perché c ‘è qualcuno che cade in terra e questo fa male a tutti.

La lizza tradisce ma la tavola no. I quartieri si apparecchiano alla vigilia della Giostra. E diventano la calamita intorno alla quale fare festa.

A Porta del Foro tutta via San Lorentino è una colonna vertebrale gialla e cremisi, rafforzati dai risultati delle prove. Pioggia o no, i cavalieri sono in palla e centrano spesso e volentieri il centro.

Porta Santo Spirito è nata in palla. E qui la colonna vertebrale è quella di via Spinello e dei Bastioni. Se le vittorie chiamano vittorie, quelle gialle e blu sono contagiosissime. E il popolo della colombina continua a crescere, alle pendini dei due giganti del tiro.

Porta Sant’Andrea vittoria o no resta il quartiere più frequentato. La piazzetta dietro Porta Trento e Trieste è un salotto tutto bianco e verde. E stavolta ha l’ospite dei sogni, quello che per anni ha corteggiato, quello dei poster in cima al letto: lui, Martino Gianni, qualche capello bianco più di quando tirava ma sempre innamorato del cinque.

Infine Porta Crucifera, la storia della Giostra, una festa rossa e verde che avvolge la città alta. Nella sua piazzetta di Colcitrone incastra tanti tavoli. I successi non arrivano, per ora, ma la gente risponde. Chi è di Colcitrone non ha dubbi: si sente la Giostra sulle spalle e se la porta al giro. Il quartiere ci crede e ci scommette. Vedremo stasera chi avrà avuto ragione.