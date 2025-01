La notte dei giocattoli e letture per i piccoli appuntamento in libreria

Ricco il nuovo programma delle attività per inverno e primavera 2025 in programma alla libreria La Casa sull’Albero di Arezzo. Sabato 25 gennaio alle 11 per bambini tra 18 e 36 mesi torna Piccoli, molto piccoli, piccolissimi. Anna guiderà i più piccoli nelle prime esplorazioni nel mondo dei libri. Ogni volta un libro ed una scoperta diversa. Solo su prenotazione, posti limitati, costo 7 euro bambino più genitore. Sempre il 25 gennaio appuntamento con Toys la notte dei giocattoli a cura di Ilaria Gradassi, alle 16 da 6 a 11 anni e alle 18 tra 3 e 5 anni con genitori. Un laboratorio di gioco, trasformazione e storie con la polaroid. Un giorno da protagonisti per i giocattoli che confortano, proteggono e fanno compagnia a ogni bambino. I bambini possono portare in libreria il loro gioco: gli scatteranno una foto, lo racconteranno e lo celebreranno. Ma c’è di più. Orsetti, bambole, ruspe e dinosauri di gomma: vogliamo sapere cosa fanno di notte quando nessuno li vede. Anthony per esempio abita da anni in libreria e non abbiamo idea di cosa combina quando rimane da solo. Vogliamo scoprirlo! "I bambini possono partecipare al laboratorio con il loro giocattolo e poi… lasciargli passare la notte qui in libreria. Lo accoglieremo con cura, gli metteremo una targhetta con il suo nome e gli faremo incontrare Anthony. Potranno riprenderli dopo il weekend".