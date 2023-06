La notte che cambia gli equilibri

Federico D’Ascoli

Sembrava un’altra notte di quelle già scritte, con Santo Spirito pronto a fare un solo boccone degli avversari. Ma è bastato il colpo a vuoto di Gianmaria Scortecci perché entrasse in lizza il tanto evocato "fattore Martino" che ha ribaltato il tavolo della Giostra, come era già successo con la Colombina. Il Re della Piazza vince ancora al debutto grazie alla grande precisione di Saverio Montini e Tommaso Marmorini che fanno 19 punti in 4 carriere. Sant’Andrea fa festa dopo aver piegato la resistenza di Porta del Foro che ha messo in archivio un 2022 da dimenticare e si candida come uno dei quartieri protagonisti a settembre.