La notte che cambia gli equilibri

Federico

D’Ascoli

Già perché stavolta a giocarsela colpo su colpo sono stati due quartieri che avevano fatto vedere qualcosa di più alle prove, dopo un Santo Spirito al solito mostruoso. L’edizione dedicata a Luca Signorelli conferma che la grande bellezza del Saracino è la sua imprevedibilità, la sua capacità di essere sempre sul filo dei millimetri che possono cambiare la storia. Sant’Andrea festeggia perché aggancia nell’albo d’oro i cugini di Porta Crucifera e si affaccia di nuovo a un passo dalla Colombina nell’albo d’oro. Un tema che accenderà l’edizione di settembre in cui davvero ci sono tutte le condizioni per ritrovare la festa di popolo che abbiamo visto ieri sera. Una Giostra corretta, senza problemi, nemmeno di ordine pubblico. Gli appelli al buon senso sono evidentemente serviti. Resta un passo indietro Porta Crucifera che paga lo scotto dell’esordio e un Vanneschi in cerca della forma migliore. Ma sono discorsi che torneranno di moda tra una settantina di giorni, quando si tornerà in piazza Grande. Sant’Andrea spezza un mini digiuno che andava avanti da cinque anni anche grazie al suo Re ritrovato che ha riportato in San Giusto la mentalità vincente degli anni d’oro. Martino è pronto ad aprire un altro ciclo. Marmorini e Montini si stanno rivelando gli uomini giusti per fermare la marea gialloblù.