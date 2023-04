La nomina di Macrì al Consiglio di Stato Un mese per la sentenza sul caso Estra

"Il Comune di Arezzo è assolutamente convinto di aver agito in modo corretto circa la designazione di Francesco Macrì per la presidenza di Estra" lo aveva detto il vice sindaco Lucia Tanti a inizio anno presentando il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar del Lazio sulla illegittimità della designazione di Macrì a presidente di Estra.

Ieri si è tenuta l’udienza del Consiglio di Stato dedicata a eventuali approfondimenti e chiarimenti delle parti. La decisione arriverà tra un mese circa. Era il 10 novembre 2021 quando Anac, l’autorità nazionale per l’anti corruzione, firmò la delibera che portò alla decadenza immediata di Francesco Macrì (nella foto) da presidente di Estra sulla base della legge che prevede come nei comuni con più di 15mila abitanti per passare da consigliere comunale a presidente di una società con le caratteristiche di Estra sarebbero dovuti passare due anni, il cosiddetto periodo di raffreddamento. Così non fu. Perché nel suo primo rinnovo, nel corso del 2017, Macrì ebbe la conferma, ma gli vennero conferite anche deleghe gestionali dal cda.

A oggi, indipendentemente dal giudizio del Consiglio di Stato, non ci sarebbero impedimenti per una eventuale nuova nomina di Macrì alla presidenza di Estra (qualora di decidesse in tal senso) perché già trascorso il periodo di raffreddamento imposto da Anac che si esauriva a fine febbraio.

L’aspetto più rilevante del giudizio su Macrì è sicuramente un possibile effetto indiretto: stabilire in maniera definitiva la natura giuridica di Estra. Cioè se è o non è a controllo pubblico perché potrebbe comportare un importante cambiamento del modello di gestione.