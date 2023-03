La ‘mutandologa’ impazza sui social Un video al giorno acchiappa-clienti

di Claudio Roselli

Sta impazzando sui social (Facebook e TikTok) per la singolare professione di "mutandologa". Ma Nicoletta Lanzi, titolare assieme alla sorella Lucina dell’omonimo ed elegante negozio lungo il corso di Sansepolcro che veste tutte le età (ben 111 anni di storia alle spalle), è in primis una commerciante con questa particolare… specializzazione, che si è trasformata in efficace intuizione commerciale. "Era stato mio padre Francesco, detto ‘Carlino’, a dirmi un giorno che io ero laureata in ‘mutandologia’ – dichiara sorridendo Nicoletta – ma d’altronde vivo da sempre la mia giornata in questo reparto al piano superiore del nostro esercizio di vendita. Mutande, calze, canottiere e reggiseni, in pratica, il gustoso capitolo dell’intimo, esteso anche al versante maschile, sono il suo regno e la simpatia la sua arma vincente: "Su Facebook non faccio altro che riportare quanto tramandato dal babbo in funzione delle richieste giornaliere – spiega – e i miei mini-sketch sono un modo per conciliare il virtuale con il reale. Ho venduto anche online e mi rendo conto che il futuro stia nel web, ma le soddisfazioni del contatto diretto con le persone non hanno un prezzo. Pensate, l’altro giorno è venuta una ragazzina ad acquistare il suo primo reggiseno assieme a mamma e nonna: avevo al banco tre generazioni. Non solo: una cliente è tornata per una sottoveste da sposa (presto si unirà in matrimonio) e mi ricordo quando era piccola e la mamma le comperava da noi le tutine".

"Un’altra – prosegue – è salita qui solo per farmi visita: quel giorno non aveva bisogno di merce, solo di intrattenersi un pò. Il vantaggio di potersi recare dal negoziante di fiducia è indubbio: per determinati capi, infatti, i consigli su modelli, taglie e colori sono fondamentali e cerco di trasmettere questo concetto anche sui social".

Ha il sorriso costantemente stampato sulle labbra, Nicoletta, che con la commessa illustra poi gli ultimi video da lei registrati: "Ho persone che vengono qui anche da Città di Castello e, siccome il loro vernacolo mi piace particolarmente, ho recitato in tifernate (o in castellano) la scena, vestita come una signora che ha qualche problema di linea e che chiede un pancera "snellente".