La musica immortale di Lucio Battisti, cantata da Mya Fracassini

A 25 anni dalla scomparsa del cantautore, Mya Fracassini canta Battisti. Lo farà stasera alle 21,30 al Teatro Comunale di Cavriglia per il terzo appuntamento con la Stagione Teatrale 2023.

Ad accompagnare l’artista in una commistione tra classica e pop, sul palco anche il Quintetto di Ottoni dell’Orchestra della Toscana protagonista dello spettacolo "Mya Canta Battisti". Accanto alla formazione del Quintetto di Ottoni dell’Orchestra della Toscana, si aggiungono poi un Trio Jazz ed una straordinaria cantante. Cosa di meglio per rendere omaggio alla musica se non un grande autore, il suo repertorio e tanti prestigiosi musicisti? Capitanati da Donato de Sena, prima tromba dell’Orchestra della Toscana, il Quintetto di Ottoni dell’Ort, a cui si aggiunge un Trio Jazz e la straordinaria voce del mezzosoprano Mya Fracassini, accompagnano il pubblico in questa originale produzione attraverso la musica immortale di Lucio Battisti.

La stagione di Cavriglia prosegue poi venerdì 3 marzo, dall’omonimo romanzo di Roberto Vecchioni, edito da Einaudi, Ettore Bassi porta in scena Il mercante di luce. Venerdì 24 marzo appuntmento con Maria Amelia Monti, protagonista dello spettacolo La lavatrice del cuore. Lettere di genitori e figli adottivi. L’adozione raccontata attraverso le testimonianze di chi l’ha vissuta direttamente o indirettamente.

Ultimo appuntamento in programma, sabato 2 aprile con Giampaolo Morelli, che porta in

scena 101 scomode verità e storie vere.

I biglietti sono ancora disponibili e acquistabili, presso l’Ufficio Teatro del Comune di Cavriglia, il venerdì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30 e il sabato mattina dalle 8:30 alle 13, oltre alla sera stessa dello spettacolo dalle ore 20:30 presso il Botteghino del Teatro. Per informazioni 327 9533759 o 055 9669733.