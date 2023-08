La musica di Anna Tatangelo Madrina alla festa di Santa Lucia

di Angela Baldi

Sarà Anna Tatangelo quest’anno la super ospite della Festa di Santa Lucia. Ormai un cult dell’estate della Valdichiana, ogni anno gli stand gastronomici della festa con la specialità dell’ocio chianino, il luna park e i venditori ambulanti attirano migliaia di persone per le strade di Cesa. Il giorno più atteso della festa è l’ultimo, martedì 29 agosto, quando allo scoccare della mezzanotte il cielo si illumina grazie allo spettacolo pirotecnico dei fuochi di artificio. Ma prima del gran finale, domenica 27 agosto, sarà tempo di un altro super appuntamento. Quello con l’ospite musicale più atteso e il concerto di Anna Tatangelo. Ma andiamo con ordine: la festa parte domani, alle 22:30 musica con l’Orchestra Spettacolo Giorgio Franceschi, alle 23:30 djset di Marco Izzo. Venerdì alle 22:30 spazio alla Tribute Band Raffaella Carrà Passo Carrabile e alle 23:30 djset di Francesco Irrera. Sabato altra serata di grande musica accanto agli stand gastronomici. Alle 22:30 ci sarà Sempre tutto bene il tour di Marco Ligabue e alle 23:30 djset di Smile Gang.

Domenica 27 agosto la giornata parte la mattina alle 9:30 col 3° Raduno di Auto Moto d’Epoca, la sera i grandi live. Ospite d’onore sarà alle 22:45 Anna Tatangelo in concerto. Dopo essersi aggiudicata alcuni concorsi musicali, è diventata nota grazie alla vittoria del Festival di Sanremo 2002 nella sezione "Giovani", col brano Doppiamente fragili. Ad oggi risulta la più giovane vincitrice del Festival, avendolo trionfato a soli 15 anni. Ha inciso più di cento canzoni e pubblicato otto album d’inediti, incidendo anche delle cover di celebri canzoni come Dio, come ti amo, Mamma, Tu sì ‘na cosa grande e tante altre. Vanta otto partecipazioni a Sanremo, fra cui una vittoria nella categoria Nuove proposte nel 2002, un terzo posto nella categoria Donne nel 2005, un primo posto nella categoria Donne e terzo posto nella classifica generale nel 2006 ed un secondo posto nel 2008. Ha venduto oltre 1 milione di copie in tutto il mondo. La cantante di Essere una donna è anche l’ex compagna di Gigi d’Alessio con cui ha un figlio. Dopo di lei alle 23:45 djset di Gabriele Parri. Lunedì 28 alle 22,30 spazio all’Orchestra Spettacolo Simona Quaranta e a seguire djset On The Move Sonny e Pete. Gran finale il 29 agosto, alle 18 l’apericesa e maratona dei migliori dj, alle 20 sfilata di Moda dell’associazione nazionale Donne Operate al Seno e a mezzanotte i fuochi.