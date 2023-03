La musica con il cuore Serata autismo: c’è Fresu

Saranno Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura i protagonisti del Concerto per l’Autismo 2023. Appuntamento al Teatro Petrarca di Arezzo domenica 2 aprile alle 17. In vista della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, istituita nel 2007 dalle Nazioni Unite il 2 aprile, l’Associazione Autismo Arezzo ha organizzato l’ormai tradizionale Concerto per l’Autismo. Le prevendite sono già partite. Quest’anno a sostenere i progetti d’inclusione e di solidarietà arrivano due artisti di fama mondiale – Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura – con uno spettacolo prodotto e studiato appositamente per questo appuntamento.

Il Teatro Petrarca di Arezzo sarà lo scenario per un’esibizione veramente speciale di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura. I biglietti si possono richiedere a Officine della Cultura in via Trasimeno 16 ad Arezzo, 338 8431111 o acquistandoli su Ticketone.

Chi sono Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura? Probabilmente il duo musicale più geniale in Italia, da sempre impegnato tra jazz, tradizione e melodie senza tempo. Per il concerto aretino è in programma un repertorio originale ed irripetibile. Il Concerto per l’Autismo è una tradizione che dura dal 2016 (tra gli ospiti Amanda Sandrelli, Stanley Jordan, Roberto Vecchioni, Patti Smith, Tosca, Saturnino, Riccardo Onori e Finaz) ed è un evento che unisce una proposta culturale ed artistica di alto livello con un valore etico e sociale molto importante.

"E’ sempre una sfida, a volte anche molto faticosa, accrescere la consapevolezza e la sensibilità verso il mondo della disabilità – dice Andrea Laurenzi presidente dell’Associazione Autismo Arezzo - Da otto anni, assieme ai folli amici e genitori dell’Associazione Autismo Arezzo, abbiamo dato vita ad un progetto che coinvolge grandi artisti che si mettono in gioco per prestare la loro arte a questa causa. Quest’anno siamo veramente contenti che due artisti immensi si siano resi disponibili per noi. Sarà un onore averli domenica 2 aprile ad Arezzo per il nostro Concerto per l’Autismo".

Il concerto promosso dall’Associazione Autismo Arezzo, è realizzato con la collaborazione di Officine della Cultura, Koiné, Comune di Arezzo, Fondazione Giudo D’Arezzo, Fondazione Arezzo Comunità, Fondazione Riconoscersi con il sostegno di tante aziende quali Banca Popolare di Cortona, Conad, Unoinformatica, Gimar, Acetificio Aretino, Ecotrade, AFM ed Estra.

Angela Baldi