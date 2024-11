La mostra personale di Ida Gorini Chimenti. A Sansepolcro Art

La fascinazione del mondo naturale, un’intima religiosità che trova la propria armonia espressiva nel ritrarre, nei luoghi più suggestivi e conosciuti di Sansepolcro, figure di suore stilizzate dedite a opere di misericordia: sono esempi calzanti e tratti distintivi della creatività di Ida Gorini Chimenti, artista di Sansepolcro che lavora appartata e raccoglie sfide impegnative, come l’accorta dosatura cromatica e l’intensa narrazione pittorica di soggetti legati al sacro e alla religione. A lei è dedicata la personale che ha aperto i battenti sabato 23 novembrealle 18 alla Sansepolcro Art Gallery di Via XX Settembre 15 nella città pierfrancescana. La pittrice affronta anche l’eterna contraddizione fra i limiti degli esseri umani e la sconfinata spiritualità divina, la quale genera a volte un senso di piccolezza e solitudine nelle anime dei mortali: efficace sintesi di questo è la figura di un sacerdote, ritratto di spalle, solo davanti a un universo blu e nero. Un ambiente, uno sfondo, una scenografia, che accomuna anche altre opere di Ida ma che suscita emozioni diverse in chi guarda, ora intrise di speranza ora ammantate di una grazia sottile