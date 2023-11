La mostra dedicata alla figura di Gamurrini. L’iniziativa in Biblioteca

L’istituzione Biblioteca città di Arezzo inaugura sabato 4 novembre alle 9,30 nella sala del presidente la mostra dedicata alla figura di Gian Francesco Gamurrini, nel primo centenario della morte avvenuta il 17 marzo 1923. Gian Francesco Gamurrini è stato archeologo, letterato, storico, bibliofilo, studioso di storia dell’arte e personalità con molteplici interessi. Tra i vari incarichi ha ricoperto quello di rettore della Fraternita dei Laici e successivamente, dal 1880, quello di responsabile della biblioteca. In una delle sue opere ha scritto "La biblioteca di Arezzo è stata il mio asilo prediletto fino alla mia età si può dire fanciullesca (1850), e lo è specialmente adesso, che vi presiedo da circa trent’anni Il principale mio intendimento è stato di formarvi una raccolta paesana, cioè di quanti libri stampati e manoscritti, che alla città e provincia di Arezzo si riferiscono È stata quindi arricchita di codici, il cui numero da 131 che si notavano è asceso a 489, fra i quali ve ne sono di preziossimi". La mostra che riporta alcuni dei pezzi più pregevoli della collezione, èdivisa in 8 aree riguardanti, i manoscritti medievali, la Peregrinatio Egeriae, gli incunaboli, i piccoli formati e gli studi fatti dal Gamurrini stesso. In programma anche 3 viste guidate che si svolgeranno sabato 4, sabato 11 e sabato 18 novembre alle 10,30. Info 0575-377904.