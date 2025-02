La mostra dedicata a Giulio Gambassi fino al 28 febbraio

Prosegue fino al 28 febbraio la mostra di Giulio Gambassi, il grande artista novecentesco di Sansepolcro. A lui è dedicata la mostra aperta alla Sansepolcro Art Gallery di Stefano Vannini, in via XX Settembre 15 nella città pierfrancescana. Proprio Piero della Francesca è stato dichiaratamente lo "spirito guida" di Gambassi, del quale sono qui proposte oltre trenta opere, molte inedite, tutte provenienti da collezioni private e alcune anche in vendita.

Fra i lavori presenti in galleria molti sono dipinti, in gran parte quadri a olio, realizzati prima di approdare alla sfida del collage, anch’esso inserito con vari esempi in questa esposizione. Giulio Gambassi, nato a Sansepolcro nel 1913 e qui scomparso nel 2004), è vissuto a lungo nella sua casa immediatamente adiacente a quella che Piero realizzò per sé nel XV secolo. Qui ha creato i suoi capolavori, ben esemplificati in questa imperdibile occasione, davvero più unica che rara.

E qui ha realizzato anche una copia del Battesimo di Cristo che l’artista considerava momento altissimo della produzione pierfrancescana. È fra l’altro visibile in mostra un prezioso documento televisivo curato da Simone Marcelli, nel quale Gambassi parla della sua visione dell’arte. La creatività di Gambassi nella prima metà del Novecento si è espressa in varie forme, dalla pittura alla pubblicità.