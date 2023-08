E’ aperta nell’Atrio d’onore della Provincia di Arezzo in via Ricasoli nell’ambito della Rassegna " Tracce d’arte", promossa dal Cenacolo degli Artisti aretini, la mostra dal titolo "Fragmentaria". L’esposizione in corso, realizzata con il patrocinio della Provincia di Arezzo, sarà visitabile dal pubblico fino a domani mercoledì 9 agosto appunto presso l’Atrio d’onore della Provincia di Arezzo in Via Ricasoli 44. Tre gli artisti in mostra, dai linguaggi diversi ma uniti dallo stesso entusiasmo di trasmettere emozioni: Florin Gabriel Cinpoesu, Lilia Manneschi e Renato Marzocchi.