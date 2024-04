"La montagna incantata" passeggiata per l’Ail in ricordo di Alfonso

Torna la "Camminata Incantata" una giornata all’insegna della natura e della beneficienza quella in programma oggi, pensata per ricordare chi non c’è più e anche per dare una speranza a chi sta lottando.

Oggi l’appuntamento sarà con la terza edizione de "La montagna incantata", la camminata a scopo benefico in ricordo di Alfonso Versari, scomparso a causa di una leucemia.

"L’intento dell’iniziativa è quello di dare una speranza a chi sta affrontando la malattia- dice Camilla Versari, nipote di Alfonso – l’evento si svolgerà oggi, il progetto nasce dalla nostra famiglia per ricordare Alfonso Versari, che ha a lungo combattuto contro la leucemia. Il nostro intento è quello di passare una bella giornata a contatto con la natura, proprio come piaceva a lui. È nata così la camminata incantata, che quest’anno ci porterà a scoprire le chiese suffraganee della pieve del Bagnoro. Toccheremo le chiese di Lignanino, Saccione e Monastero (per un totale di circa 9km) e, come tutti gli anni, ci verrà offerta una colazione da Lorenzo del ristorante il Toscano di Lignano. Al nostro ritorno verrà servito il pranzo dai ragazzi della proLoco del Bagnoro".

Come partecipare? Ci si può iscrivere al Tabacchi del Bagnoro o tramite bonifico scrivendo a [email protected]. Il ricavato verrà devoluto all’Ail di Arezzo per l’assistenza e la ricerca nell’ambito delle malattie ematologiche nella zona di Arezzo e area vasta, collaborazione che lo scorso anno ha portato a ristrutturare il day hospital dell’ematologia di Arezzo.

Ritrovo alle 8,30 nei locali della proloco del Bagnoro, quindi partenza per un percorso di 9 km circa tra Lignanino, Saccione e Monastero, con sosta a metà percorso, costo della camminata oppure solo pranzo 10 euro, camminata più pranzo 20 euro. Oggi si può partecipare anche al solo pranzo.