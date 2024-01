La Misericordia cerca volontari per assistenza e servizi sociali

BIBBIENA

Scadrà il 15 febbraio il termine ultimo per presentare on line le domande per candidarsi al bando di servizio civile alla Misericordia di Bibbiena. Un’opportunità di formazione umana e professionale che vedrà la selezione di sei giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che saranno impegnati in diverse mansioni di assistenza, emergenza e servizi sociali. Il progetto denominato "Ripartenza giallo-ciano" prevede oltre alle fasi di formazione ed inserimento a partire dal mese di maggio, la possibilità di sostenere successivamente un esame per intervenire anche nelle situazioni di emergenza. Un’esperienza di crescita stimolante, che permetterà ai giovani del territorio di avvicinarsi al mondo del volontariato, della solidarietà e della cittadinanza attiva, che trasmetterà loro senso di responsabilità e attenzione verso i bisogni dei più deboli. Il servizio previsto sarà orientato soprattutto, in ambito assistenziale, contribuendo a sostenere la salute e il benessere dei cittadini.

Tra queste rientra il trasporto socio-sanitario di anziani, persone con fragilità e categorie svantaggiate, per facilitare la fruizione delle diverse prestazioni mediche e per alleviare il carico alle famiglie. Un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società e allo stesso tempo una grande opportunità di crescita personale, professionale e di educazione alla cittadinanza attiva. Come spiega Sara Biancucci, consigliera della Misericordia di Bibbiena: "Il Servizio Civile Universale permette di dedicare un anno al prossimo, dove, ricevendo un rimborso, è possibile acquisire preziose competenze umane e professionali. ‘Ripartenza giallo ciano’ è un’opportunità per mettersi a disposizione dei bisogni socio-sanitari del territorio, fornendo un’assistenza a situazioni di fragilità, difficoltà e solitudine che rappresenta la migliore gratificazione per il servizio svolto".

S.D.