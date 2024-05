La minaccia dei lupi nel Parco. Sono in arrivo i cani da pastore: una tutela per tutte le aziende

di Sara D’Alessandro

Nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e del Pratomagno grazie al progetto Life ShepForBIo, saranno assegnati gratuitamente cani da pastore per prevenire i danni dei predatori, garantendo allo stesso tempo, relativa assistenza tecnica per la loro gestione e inserimento. Si tratta di un progetto che riceve fondi europei, il cui obbiettivo principale è supportare le attività dei pastori e la biodiversità nelle aree montane. I cani da guardiania rappresentano da sempre un grande aiuto nella difesa degli animali al pascolo dai predatori, contribuendo in modo determinante a mantenere a distanza possibili pericoli. Il loro lavoro è un mezzo potente e insostituibile per il pastore e l’allevatore: si tratta infatti di cani che per linea genetica hanno una predisposizione alla gestione e difesa del gregge dagli assalti dei predatori. Il ritorno del lupo ha inevitabilmente modificato le abitudini degli allevatori che hanno dovuto adeguare la gestione del bestiame adottando una serie di misure preventive. Il parco punta, da sempre, a mantenere una pacifica convivenza tra lupo e allevatori e ha trovato in questo progetto un mezzo per mitigare il conflitto con le attività zootecniche, dando un concreto contributo agli allevatori nella scelta ed utilizzo di idonei strumenti di prevenzione, valorizzando allo stesso tempo l’obiettivo primario dell’ente Parco, ovvero la conservazione. Tutelare quindi i pastori, senza al tempo stesso mettere a rischio il lupo, la cui presenza da diversi anni è tornata a crescere in maniera costante. Con l’assegnazione di cani agli allevatori sarà predisposta anche una parte relativa all’informazione rivolta a chi frequenta il territorio del parco, circa la presenza dei cani da guardiania con depliant informativi e un’apposita segnaletica che sarà posizionata in prossimità delle aree di pascolo, per creare una pacifica convivenza con tutti i fruitori del territorio. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il prossimo 30 giugno. Saranno accolte le domande di un massimo di sei aziende per assegnare dodici cani e potranno partecipare anche gli allevatori che sono già in possesso di cani da guardia. L’attività verrà realizzata in collaborazione con l’Associazione DifesAttiva.