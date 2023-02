"La mia vita al servizio di tre Papi": l’incontro con Giani

La sua è stata per larga parte davvero "Una vita a servizio di tre Pontefici", e di questa esperienza racconterà gli aspetti salienti nel corso di un incontro pubblico. Domenico Giani ha lavorato al servizio di tre Papi, come responsabile della loro sicurezza, in Vaticano e durante le loro missioni in giro per il mondo. E’ attualmente presidente delle Misericordie d’Italia e di Eni Foundation. E’ questo in estrema sintesi il curriculum di Domenico Giani.

Sarà lui il prossimo ospite della Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi: l’incoro è in programma il prossimo venerdì 3 marzo, alle ore 21, presso la sede della Fondazione che si trova a Bibbiena, in via Bosco di Casina 12.

Domenico Giani, che è nato e cresciuto ad Arezzo, racconterà un’esperienza unica, la sua: quella di essere stato a Capo della Gendarmeria Vaticana per quasi vent’anni al fianco, prima di San Giovanni Paolo II, poi di Benedetto XVI e infine di Papa Francesco. In questo importantissimo ruolo, Giani ha accompagnato i Pontefici in settanta missioni apostoliche internazionali e in più di ottanta viaggi in giro per l’Italia.

Il compito di occuparsi della loro incolumità, delicatissimo, e anche l’estrema vicinanza a ciascuno dei tre Pontefici, saranno al centro dell’incontro, in cui non mancherà anche il racconto dell’ultimo prestigioso incarico, assunto nel 2021, di presidente della Confederazione delle Misericordie d’Italia: oggi la Confederazione riunisce oltre settecento confraternite, con circa 670.000 membri.

L’incontro, dal titolo "Una vita a servizio di tre Pontefici" appunto, sarà condotto dal giornalista Massimo Orlandi. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti disponibili, come sempre, è gradita la prenotazione per sms e whatsapp al 338-7299666.