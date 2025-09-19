La mia sfida per le Regionali. Caneschi: "Metto al centro sanità e lo sport gratuito per i bambini"

di Serena ConvertinoAREZZOUna corsa alle regionali che parte dall’ìmpegno tra la gente. Dai gazebo in giro per la città agli appuntamenti ufficiali. "Voglio stare in mezzo alle persone, ascoltarle, spiegare cosa può fare la Regione per Arezzo. Non nelle stanze chiuse, ma tra la gente, nei luoghi della quotidianità". A parlare è Alessandro Caneschi, consigliere comunale di Arezzo ora candidato alle regionali con il Pd.

L’obiettivo è chiaro: "Il Pd deve migliorare il risultato delle ultime regionali. Sappiamo che da Arezzo uscirà un solo consigliere regionale per cui l’obiettivo è raccogliere più preferenze possibili. È una sfida che riguarda il presente ma anche il futuro: un buon test anche per le amministrative del 2026".

Il cuore della proposta, come per tutti, è la sanità. "Servono investimenti sul San Donato, già avviati ma da completare. Bisogna poi rafforzare la sanità territoriale, perché non tutto può passare dall’ospedale centrale. Con il Pnrr qualcosa si è fatto, ma servono ancora fondi. Allo stesso modo, anche gli ospedali periferici non vanno abbandonati: devono garantire servizi essenziali ma anche avere una loro specificità di servizio". Sulle “mega Asl”, tema forte della destra, Caneschi va dritto: "Ai cittadini non interessa come sono organizzate, interessa che i servizi funzionino e che le risposte arrivino in tempi rapidi. Tornare alle vecchie Asl significherebbe solo aumentare i costi, mentre quelle risorse ci servono per abbattere le liste d’attesa". Come? "Rafforzando le Case della salute e costruendo percorsi appropriati che decongestionino, i pronto soccorso e permettano ai cittadini di ricevere cure migliori".

Altro nodo cruciale, le infrastrutture. "Occorre arrivare a una scelta definitiva per la stazione dell’alta velocità- continua Caneschi- la soluzione migliore per tutta la provincia è Rigutino, un progetto che richiederà diversi anni ma a cui nel frattempo si dovrà accostare l’aumento delle corse dell’Alta Velocità che fermano ad Arezzo, migliorando anche i collegamenti dei pendolari. Sono misure concrete che possono incidere subito sulla vita delle persone".

Poi un capitolo che gli sta a cuore per esperienza personale: lo sport. "Sono trent’anni che vivo l’associazionismo sportivo e dilettantistico. Vorrei che la Toscana fosse la prima regione a garantire l’accesso gratuito allo sport per tutti i bambini. Lo sport è socializzazione, inclusione, benessere. È un investimento sulle nuove generazioni, non una spesa".

Ma nei gazebo la gente parla anche di caro vita. "È il tema che ci viene segnalato più spesso. I costi pesano sulle famiglie più deboli, serve un sostegno a chi ha più bisogno. Penso a misure mirate, capaci di aiutare davvero chi non arriva a fine mese".

Infine, una risposta a chi dice che Arezzo non è stata al centro della Regione: "Non è vero. Ceccarelli e De Robertis hanno lavorato molto. Ma dobbiamo continuare a chiedere più investimenti. Penso alle infrastrutture materiali e immateriali: prime tra tutte, varianti alle regionali 71 e 73. Sono opere necessarie per una provincia che vuole crescere".