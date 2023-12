"La mia Sansepolcro. My New Orleans" di Franco Alessandrini

Ancora una nuova opportunità per conoscere la creatività di Franco Alessandrini nella mostra "La mia Sansepolcro. My New Orleans" che inaugurata ieri resterà visibile nella sala delle Pietre del Museo Civico di Sansepolcro fino al 4 febbraio 2024. La personale dell’artista è stata organizzata dal Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro in collaborazione con il comune biturgense ed è l’ultimo di una serie di eventi realizzati in occasione del 70esimo anniversario degli sbandieratori. Due celebrazioni in una. L’esposizione del noto artista è infatti una celebrazione alla sua arte, ma anche ad Alessandrini stesso, che fra qualche settimana compirà 80 anni e l’itera città vuole festeggiare con lui sia i traguardi personali che professionali. 150 anni in due e tante storie da raccontare e vivere fra Italia e America. "Alessandrini, celebre artista originario di Sansepolcro ma da anni residente a New Orleans in Louisiana, presenterà in questa esposizione alcune tra le sue più fantasiose creazioni che si inseriscono perfettamente nel suo stile fatto di frammentazione dell’immagine. Questa mostra sarà un’occasione per vedere la creatività di Alessandrini, scoprire, i dettagli di questa sua tecnica molto originale e di questa sua dualità, quindi fra la vita che lo lega al suo Borgo natio e quella che lo vede lanciato oltre l’oceano".