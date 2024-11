"La mia prima volta al lavoro"

Giulia studia lingue e ha 21 anni. "Questa è la mia prima esperienza e mi metto in gioco proprio perché vorrei approcciarmi al mondo del lavoro". Giulia aspetta il suo turno per il colloquio. Perché ti candidi per questa posizione? "Sono curiosa di lavorare con il pubblico e di imparare a stare a contatto con la gente in questo senso, non ho mai fatto nulla del genere". Giulia è venuta a sapere delle posizioni aperte tramite amici e conoscenti che hanno già lavorato ai mercatini, e come molte altre è attratta dai banchi di oggettistica, "anche perché non ho mai lavorato con il cibo e non credo di poterlo fare senza una formazione adatta". I mercatini sono un’opportunità che mi piacerebbe cogliere per fare esperienza lavorativa, e tenermi occupata in questi mesi"