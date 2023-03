La meglio gioventù della Chianina Gli allevatori baby: "Noi, snobbati"

di Luca Amodio

"Ci vuole tanta passione per fare questo lavoro, gli animali hanno bisogno di tante attenzioni e tanta premura".

Lo dicono all’unisono Marco Sciarri (nella foto) e Francesca Bennati, due giovani allevatori cortonesi doc, rispettivamente di 28 e 41 anni che alla 68esima edizione della mostra dei bovini di razza Chianina sono stati tra i vincitori della gara per le categorie, rispettivamente, "vitelle da macello" e "gruppo" e "vitelli da macello" a cui hanno partecipato 46 chianine. Rispetto all’edizione 2022, è cresciuto il numero di allevatori coinvolti e i capi in esposizione, quest’anno ci sono stati oltre 50 chianine di cui 46 iscritte al concorso. Dopo le valutazioni della giuria sono stati scelti vincitori della categoria "Vitelli da macello": 1) Giordano Bennati, 2) L’Oleandro di Sciarri, 3) Mauro Guerrini. Per la categoria "Vitelle da macello": 1) L’Oleandro di Sciarri, 2) Enzo Pagani, 3) Alessandra Casini. Infine per la categoria "Gruppo": 1) L’Oleandro di

Sciarri, 2) San Giobbe.

Marco Sciarri e Francesca Bennati ci parlano, con alle spalle i loro animali, quelli con cui trascorrono gran parte della giornata che ha tutta una sua routine nella stalla, fatta di sveglie all’alba e ritmi serrati.

Passione. Ecco vale la pena ripeterlo ancora perché soprattutto negli ultimi periodi, "con il rincaro dei prezzi a seguito della guerra non è così facile fare gli allevatori, dobbiamo far fronte a dei costi che sono lievitati e diventati quasi insostenibili, ma i nostri animali ci danno tante soddisfazioni", ci raccontano.

Insomma, ci sono anche i giovani alla due giorni dedicata al gigante bianco che ieri pomeriggio ha preso il via a Fratticciola di Cortona, un luogo di certo non scelto a caso, "il posto è ideale e lo dimostra il numero dei partecipanti, allevatori e chianine, oltre 50, che sono cresciute di numero per questa edizione", sottolinea Fabio Procacci, presidente di Cortona e Sviluppo che insieme al comune di Cortona ha organizzato l’evento, anche grazie al sostegno dell’associazione Carro Agricolo, della banca popolare di Cortona e del consorzio vini doc Cortona.

E’ il bis in questa frazione cortonese, sulla scorta dei buoni risultati di anni scorso, e l’obiettivo è semplice e lo riassume così l’assessore all’agricoltura Paolo Rossi, "oggi è un’eccellenza del nostro territorio e vogliamo fare di tutto per far tornare questa razza Chianina allo splendore che merita".

"Il ruolo del gigante bianco è cruciale per il nostro territorio - prosegue Rossi, - basti pensare che fino a 60 anni fa tutti avevano questo animale, fondamentale per l’aratura: con questo evento vogliamo conservare e dare forza alla passione degli allevatori affinché possano avere il giusto ritorno anche dal punto di vista economico".

"Fa parte della nostra storia e della nostra tradizione: per questo dobbiamo dire grazie ai tanti allevatori, alcuni giovanissimi, che magari con l’occasione possono essere stimolo per i visitatori", aggiunge il sindaco Meoni, "la razza Chianina si chiama così perché è nata in Valdichiana ed è nostro dovere tutelare".

ll programma dell’evento dopo le collaterali di ieri, convegni, dimostrazioni, esibizioni con tanto di passeggiata con i buoi da lavoro, prosegue anche oggi. La rassegna si apre alle 10 e proseguirà, tra cooking show, passeggiate e tante altre attività, in serata con la cena a tema a base dei tagli poveri di Vitellone Chianino, organizzata dall’Associazione "Il Carro".