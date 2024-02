La mascherata di trattori e sindaci Il Martedì Grasso segna l'ultimo momento di festa prima di una Quaresima segnata da proteste e politica. Gli agricoltori chiedono aiuto per risolvere i problemi della grande distribuzione e dei costi elevati. La difesa del made in Italy parte dalla Valdichiana con una marcia su Roma. Anche la politica si mostra senza maschere, con molti aspiranti sindaci in lizza.