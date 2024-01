La mappa delle piste ciclabili si allarga. Due nuovi tratti tra via Veneto e via Romana

Nel lavoro di ricucitura delle piste ciclabili in città, da ieri si contano due nuovi tratti: nella zona di via Veneto e di via Romana, finanziati dal Pnrr per circa 300 mila euro. Il primo collega il percorso ciclopedonale esistente di Largo II Giugno parallelo al Vingone e quello del sottopassaggio di viale Rosselli, alla ciclabile di recente realizzazione che termina all’inizio di via Tolomeo. Un collegamento che consente di raggiungere il sottopasso della tangenziale, il quartiere Belvedere, Saione e quindi il centro cittadino, e che funge da cerniera con l’ospedale grazie al percorso che va da via Tolomeo a via Nenni. Nella nuova ciclabile sono state realizzate anche le due prime "case avanzate", spazi riservati nelle intersezioni semaforiche che permettono al ciclista di attendere il verde davanti alla linea di arresto dei veicoli e, nel caso, di svoltare per primi in sicurezza. Inoltre su via Tolomeo è stato realizzato un nuovo attraversamento ciclopedonale illuminato e rialzato. Il secondo tratto connette via Romana e la pista ciclabile di via Alfieri, passando da via Manzoni e via Baden Powell ed è un collegamento tra zona commerciale e residenziale di via Romana. L’attraversamento su via Dante, dotato di un impianto semaforico "a chiamata".