La mappa delle canzoni tra happy birthday e relax

L’arte musicale è varia e ricca di curiosità. Alcune di esse risultano davvero affascinanti. Ad esempio, la canzone più breve mai registrata è You Suffer dei Napalm Death, con una durata di appena 1 minuto 316 secondi. Al contrario, la canzone più lunga è Apparente libertà di Giancarlo Ferrari, che dura ben 76 minuti e 47 secondi.

La prima canzone mai registrata risale al 1860 e fu incisa in Francia con il titolo Au Clair de la Lune. La canzone più rilassante, invece, è Weightless, composta dal trio Marconi Union. Esiste anche una canzone considerata la peggiore di tutti i tempi: (You’re) Having My Baby, scritta da Paul Anka nel 1974.

Tra le melodie più celebri troviamo Happy Birthday to You. La sua versione originale risale al 1893, quando fu composta dalle sorelle Mildred Jane Hill e Patty Smith Hill, tutte e due insegnanti d’asilo a Louisville, Kentucky. Il brano voleva essere un saluto per gli alunni all’ingresso in classe e aveva inizialmente il titolo Good Morning to All.

Infine, esiste persino una "canzone del silenzio: 4’ 33’’"; del compositore sperimentale statunitense John Cage. Scritta nel 1952 per ogni strumento musicale, prevede che l’esecutore non suoni per tutta la durata del brano, che si articola in tre movimenti: il primo di 30 secondi, poi 2 minuti e 23 secondi, infine 1 minuto e 40 secondi. Il totale di 4 minuti e 33 secondi dà il titolo all’opera. Cage voleva far emergere i suoni dell’ambiente circostante durante l’esecuzione.