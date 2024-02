La mappa degli interventi. Il punto su via Montale

Da 600 mila euro a 1 milione e 300. Il piano triennale di Arezzo Casa raddoppia l’impegno, ecco quali gli interventi prioritari messi in calendario che in buona parte troveranno realizzazione durante l’anno. Partirà la seconda tranche dei lavori dei tanto discussi edifici in via Funghini. Un intervento dal costo complessivo pari a 200mila euro. Si tratta del completamento dell’intervento avviato nel 2022: opere di impermeabilizzazione e copertura a seguito di problemi di infiltrazioni. E poi via Degli Accolti con interventi sulla copertura pari a 400 mila euro, spalmati su 3 anni. E ancora: via Montale e via Tortaia, con lavori pari a 2 milione e 100 mila euro, di cui 1 milione e 900 cofinanziati dal Comune di Arezzo. Lavori partiti lo scorso anno, che verranno in gran parte portati avanti nel 2024 e conclusi nei primi mesi del 2025; prevedono la manutenzione del fabbricato per riqualificarlo, migliorandone lo standart ambientale e la salubrità.

Lavori anche in via Darwin. In uno degli edifici gli interventi relativi allo smaltimento dell’amianto e all’efficientamento energetico sono quasi completati. In via Ristoro, in cui si è già proceduto nel 2023 alla messa in sicurezza dei terrazzi, nei prossimi mesi partiranno i lavori per la definitiva risoluzione dei problemi legati alle terrazze. Prosegue l’intervento in via Montale, evacuato nel 2021 a causa di un pilone in cemento armato che aveva ceduto. "Siamo entro le tempistiche previste dal Pnrr, entro il 31 dicembre il completamento del 50% dei lavori e la fine di tutta la fase di rendicontazione entro marzo 2026" spiegano da Arezzo Casa.

Ga.P.