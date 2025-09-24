La malattia e le nozze in ospedale. Una corsa per l’amico morto

Una comunità intera si stringerà domenica 28 settembre attorno al ricordo di Francesco Mazzerelli. Il giovane di 33 anni, commesso Nike al Valdichiana Village, è morto lo scorso 16 settembre dopo aver lottato contro una grave malattia. Solo tre giorni prima, il 13 settembre, aveva coronato il sogno di sposare la compagna di una vita, Annarita, grazie all’impegno congiunto dell’ospedale San Donato e dei Comuni di Arezzo e Foiano che avevano accelerato le pratiche per permettere la celebrazione.

Per ricordarlo, gli amici hanno ideato la "Run for Franci", una camminata che unirà simbolicamente Foiano e il Valdichiana Village, i luoghi della sua vita quotidiana. La data non è casuale: il 28 settembre Francesco avrebbe compiuto 34 anni. "Ci siamo guardati negli occhi davanti alla camera ardente – raccontano – e abbiamo deciso che il giorno del suo compleanno non poteva passare in silenzio". Mazzerelli era conosciuto e amato per il sorriso dietro al bancone, la passione per lo sport e la disponibilità verso chiunque. "Francesco era capace di trasmettere energia anche nei momenti più difficili, è stato lui a rincuorare noi piuttosto che il contrario", ricordano gli amici che lo hanno visto affrontare la malattia con una forza fuori dal comune.

Dal dolore è nato un tributo corale. Gli amici hanno realizzato una grafica iconica che lo ritrae come un angelo, immerso tra le nuvole, davanti a un paradiso Nike fatto delle celebri scatole arancioni. "Era la sua passione e il suo lavoro, ci è sembrato il modo più naturale per rappresentarlo", spiegano. L’immagine è stata riprodotta su un maxi-manifesto 6x3 che resterà affisso al Valdichiana Village per circa un mese.

L’iniziativa ha riscosso subito grande partecipazione. Sono state stampate e vendute circa 600 magliette, il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca contro i tumori. Anche commercianti e associazioni hanno risposto con entusiasmo: il Carnevale di Foiano ha messo a disposizione la propria sede per le raccolte fondi, mentre diversi negozi hanno allestito punti dedicati. Sabato la camminata partirà dal centro storico di Foiano e, passo dopo passo, raggiungerà il Valdichiana Village, dove colleghi e amici lo aspettano per trasformare il dolore in energia positiva. "Sarà una festa sobria ma piena di significato – aggiungono – perché Francesco continua a camminare accanto a noi".

Laura Lucente