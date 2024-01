La malattia della sanità cerca terapie

La mancanza dei medici è ormai diventato un problema tangibile anche negli ospedali aretini. Tanto che l’Asl si vede costretta a lanciare una selezione per contratti a termine aperta a specializzandi e pensionati, mentre si registra il crollo dei medici di base. Il diritto alla salute in Italia è garantito dalla Costituzione ma la pandemia ha svelato come la tenuta del Servizio sanitario nazionale presenti profonde crepe. A partire dal fatto che tutti i medici sono sottoposti, a causa della scarsità di organico, a turni massacranti. Un fenomeno che, in generale, provoca la disaffezione dei più giovani nei confronti della professione. Una malattia da curare in fretta. Anche se la terapia non è ancora chiara.

Federico D’Ascoli