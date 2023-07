La magia di Arezzo Celtic Festival Così il parco Giotto torna al centro

Dal matrimonio pagano ai giochi antichi, passando per balli e spettacoli di fuoco. L’Arezzo Celtic Festival, promosso dall’associazione Cerchio delle Antiche Vie prosegue oggi al Parco Pertini di via Giotto. La tre giorni ad ingresso gratuito partita venerdì, si concluderà stasera e proporrà un calendario particolarmente variegato di iniziative per coinvolgere persone di tutte le età.

Tra un evento e l’altro, inoltre, sarà possibile scoprire gli usi e le tradizioni dei popoli antichi nell’area rievocativa dove saranno fedelmente ricostruiti gli accampamenti storici di galli, celti e romani che verranno abitati e animati da decine di figuranti, simulando così un reale ritorno nei secoli passati.

La proposta dell’Arezzo Celtic Festival sarà infine arricchita dall’area del mercatino artigianale con oltre cinquanta stand con produttori da tutta la penisola e dall’area della gastronomia che offrirà l’opportunità di cenare all’aperto e sotto le stelle con le specialità di ieri e di oggi dai piatti con grigio casentinese al maialino sardo e agli arrosticini di carne e pesce, bagnate da bevande quali sidro, idromele, ippocrasso e ambrosia.

Oggi appuntamento prima con la ricostruzione di un matrimonio celtico in programma alle 11, e poi con il Torneo Celtico tra tanti diversi giochi antichi previsto alle 17.

Il gran finale sarà stasera alle 21.30 con un’alchimia di musica, danze, canti e fuoco in uno spettacolo dove saranno eccezionalmente riuniti tutti gli artisti presenti all’Arezzo Celtic Festival.

Il programma dell’evento, inoltre, rivolgerà una particolare attenzione anche ai bambini e alle famiglie con iniziative specificatamente dedicate ai più piccoli: anche nella giornata di oggi saranno proposti laboratori di creazione di bacchette magiche con tornio a pedale, incontri di scuola di magia dedicati a Harry Potter e racconti druidici seguiti dal truccabimbi.

Tutto intorno spettacoli, rievocazioni storiche e laboratori per tutte le età grazie alla nona edizione dell’Arezzo Celtic Festival, obiettivo far vivere a tutti i partecipanti atmosfere, usanze e tradizioni dei popoli dell’antichità.

A.B.