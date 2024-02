La magia del Bello Pomo. Il gran finale in centro col fascino della Mea restituita alla Piazzolina

di Sara D’Alessandro

Il Carnevale Storico si prepara al gran finale, oggi con il Bello Pomo si concluderà questa edizione che è stata caratterizzata da un calendario ricco di appuntamenti. Alle ore 17 in Piazzolina sarà restituita la bella Mea al popolo fondaccino e in segno di pace, verrà acceso il "Bello Pomo", un albero di ginepro simbolo di pace e buon augurio, che richiama tanti bibbienesi, curiosi di vedere se questa annata sarà fortunata o meno, così come avveniva un tempo in cui si traevano gli auspici per i raccolti. La manifestazione, che va avanti dalla metà del quattordicesimo secolo, è una delle più antiche d’Italia, e nel 2014 è stata insignita della medaglia per il valore culturale e storico, da parte del Presidente della Repubblica. Il carnevale storico affonda le proprie radici nel lontano 1300 quando, secondo una leggenda, divenne teatro di una schermaglia amorosa che si tramutò in una vera guerra tra rioni.

Tutto ruota intorno alla figura di Bartolomea detta "Mea", una bellissima ragazza del popolo, che sarebbe stata rapita da uno dei nobili del paese invaghitosi di lei. Una fiaba popolare che ogni anno richiama gli abitanti del paese e non solo, che si riuniscono numerosi per il martedì grasso, ultimo di Carnevale, giorno che precede l’inizio del periodo della Quaresima, in attesa della Pasqua. Ad animare il centro storico, dal primo pomeriggio ci sarà la Filarmonica Danilo Sereni, mentre l’associazione Avis preparerà piatti rustici e dolci. Quest’anno a vestire i panni della bella popolana è Giulia Lovari, una storica dell’arte, fotografa e guida al castello di Poppi, che è stata affiancata dall’amico Alin Mariut, nelle vesti di Cecco. "Sono felicissima – ha commentato – di interpretare Bartolomea, le tradizioni sono una ricchezza che possiamo conservare solo raccontandole. Credo nel potere comunicativo del nostro patrimonio immateriale"›. Alin Mariut classe 1996, vive a dal 2013, ha conseguito lo scorso dicembre la laurea in scienze infermieristiche ed è un appassionato di musica classica in particolare di Chopin. Confessa che non conosceva la leggenda della Mea, finchè l’amica Giulia non gli ha proposto di interpretare il ruolo di Cecco.