La Madonna contesa Così Sangiuliano può "cancellare" la sentenza sul trasloco

di Claudio Roselli

Ora la palla è in mano al ministero della Cultura. La questione della collocazione definitiva della Madonna del Parto di Piero della Francesca, che nella giornata di lunedì – con il sopralluogo dei due funzionari giunti da Roma – ha senza dubbio vissuto a Monterchi il capitolo finora più importante di un "rebus" in vita da oramai diversi decenni. L’esecutivo nazionale ha infatti la facoltà di spianare la strada verso l’una come verso l’altra soluzione, né la sentenza pronunciata un anno fa dal Consiglio di Stato deve essere vista come il grande ostacolo o come un qualcosa che condiziona le volontà, anche se ovviamente merita di essere tenuta nella dovuta considerazione.

"Siamo qui per aprire un dialogo con il Comune. Le scelte che verranno fatte, all’interno delle competenze e della legge, saranno le più condivise possibile", così si era espresso lunedì Emanuele Merlino, capo della segreteria tecnica del ministero arrivato in Valtiberina per rendersi conto di persona e trovare quindi una soluzione in merito alla diatriba che esiste ormai da 30 anni sulla collocazione dell’opera.

Il ruolo esercitato dal ministro Gennaro Sangiuliano, così come era stato quello del predecessore, Dario Franceschini (sotto il quale era stato presentato il ricorso), diventa decisivo e lo conferma la tesi del sindaco di Monterchi, Alfredo Romanelli: "Premesso che oltre questo grado di giudizio vi sarà soltanto l’appello straordinario al presidente della Repubblica – dice il primo cittadino – è comunque una eventualità che si può benissimo evitare, perché nel pronunciamento del Consiglio di Stato, che stabilisce di riportare l’opera nella sede originaria della cappella di Momentana, il Ministero ha posto il cosiddetto vincolo di pertinenzialità, ovvero una sorta di legame basato sulla logica e non sulla occasionalità. Se pertanto vi possono essere delle solide causali storiche che giustifichino un ritorno dell’affresco alla cappella del cimitero, è altresì vero che nuovi elementi oggettivi (le maggiori dimensioni da esso assunte dopo la conservazione nella teca climatizzata e il grado di umidità del luogo) non creerebbero più le giuste condizioni per una operazione di questo tipo.

Il ministero ha quindi la facoltà, se lo ritiene opportuno e quale vincitore del ricorso, di rimuovere il vincolo. A questo noi ci appelleremo come comunità di Monterchi". Alla resa dei conti, insomma, solo in base a una precisa volontà del governo la Madonna del Parto potrà finalmente avere una dimora fissa ed è certo che d’ora in poi al dicastero si lavorerà per questo obiettivo. "Ecco perché – ha rimarcato Romanelli - il sopralluogo dei due inviati del Ministero è stato una mossa chiave: ha intanto focalizzato l’attenzione sul capolavoro pierfrancescano e ha poi illustrato nei dettagli la situazione a chi di competenza; finora, ogni provvedimento è stato preso senza conoscere fino in fondo tutti i dettagli della vicenda. Ora, chi sarà chiamato a emetterlo potrà farlo con cognizione di causa, perché possiede sia gli strumenti che gli elementi sui quali orientarsi".