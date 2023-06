La lizza è sotto osservazione Oggi le carriere-test di Vedovini

Due giorni di sole sulla lizza risolvono i problemi più di mille discussioni. È in agenda stamani un sopralluogo: una vecchia conoscenza della piazza tornerà in sella per saggiare la terra della Giostra. L’ex Sant’Andrea Enrico Vedovini cercherà di chiudere al meglio una settimana iniziata male e finita peggio. Al maltempo si è unita la gestione fallimentare delle prove: un’ora e mezzo di ritardo prima di iniziare la Giostra simulata di mercoledì, poi l’annullamento per questioni di sicurezza della prova generale di giovedì dopo la caduta di Filippo Vannozzi.

Due decisioni importanti gestite con tempi e modalità da rivedere completamente: lungaggini e conciliaboli che hanno spazientito il pubblico sulle tribune e al televisore di casa.

È vero che non capita spesso di vedere due cavalli andare a zampe all’aria dopo il Buratto, come è successo a Porta Crucifera. Prima il titolare Lorenzo Vanneschi nel primo giorno di prove, poi Vannozzi junior nella sfida delle riserve. Si sono fatti poco o nulla, per fortuna, ma hanno acceso i riflettori sulle condizioni della lizza. Situazioni che hanno ricordato il 1991 e la caduta in Giostra di Marco Filippetti, sempre in rossoverde. All’epoca la lizza era davvero una lingua di fango, stavolta è sempre apparsa praticabile, nonostante la pioggia e qualche mancanza nella manutenzione davanti al Pozzo e alle Logge. Le carriere di Vedovini permetteranno di intervenire per dotare piazza Grande di una pista sicura.

La tensione, intorno al re delle Indie, resta alle stelle e viene chiedersi cosa succederebbe se un cavallo cadesse anche stasera. Brutti pensieri da scacciare rapidamente, sperando che il debuttante Gabriele Veneri riesca a gestire le carriere degli ex colleghi con il polso e la decisione che piazza Grande richiede.

C’è anche la novità della consegna della lancia d’oro alla Colonna Infame che preoccupa almeno quanto la terra delle carriere. Anche qui è servito un sopralluogo che ha evidenziato qualche difficoltà se a vincere fossero i quartieri messi tra la lizza e la tribuna A: Santo Spirito e Colcitrone. Il sindaco Alessandro Ghinelli e il rettore che vince saranno scortati dai vertici della polizia municipale che formerà un cordone, con i fanti del Comune, al fragile palchetto dell’araldo.

L’appello alla responsabilità di figuranti e spettatori è l’unica cosa da fare, in attesa di riportare la lancia d’oro sotto la tribuna A.

Federico D’Ascoli