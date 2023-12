La lira bibbienese per 250 famiglie. Volano i buoni spesa nei negozi: ossigeno anche per il commercio

di Sonia Fardelli

Sono 250 le famiglie che hanno partecipato al progetto della Lira proposto dall’amministrazione comunale per dare una mano a chi si trova in difficoltà. Tutti i nuclei familiari riceveranno buoni spesa da utilizzare negli esercizi che hanno aderito all’iniziativa, in particolare negozi di scarpe, abbigliamento per bambini e accessori. Dunque anche un modo per rilanciare il commercio locale, in particolare nei piccoli negozi del centro storico. I buoni erogati alle famiglie vanno da un minimo di 30 euro a un massimo di 100 euro e i negozi del territorio che hanno aderito sono stati 40. Un progetto che ha avuto anche quest’anno un importante seguito. "Per il terzo anno consecutivo la Lira , nata da una simpatica provocazione per continuare ad acquistare nei piccoli negozi anche in epoca euro – spiega il sindaco Filippo Vagnoli – è diventato un percorso di sostegno attivo al commercio al dettaglio e alle famiglie più fragili in un periodo dell’anno in cui tutti abbiamo bisogno di qualcosa in più in termini di disponibilità economica. L’importanza del progetto sta anche nel fatto che hanno collaborato alla sua progettazione e messa in pratica tre assessorati: quello al sociale di Frenos, quello alle attività produttive di Bronchi e quello al digitale di Cipriani, oltre a diversi uffici del comune. Questo per ribadire che quando un percorso riesce bene è grazie alla collaborazione e al lavoro di tante persone. Come è avvenuto con questo progetto".

La Lira è anche una conquista in termini di servizi digitali al cittadino. Agli esercenti è stata, infatti, fornita una app con cui, tramite smartphone, scansionano il buono.

Gli incassi vengono rendicontati al Comune che a fine mese provvede al pagamento. Le famiglie possono recarsi solo nei piccoli negozi che hanno aderito al bando: scarpe, abbigliamento per bambini, accessori.

I buoni hanno una scadenza e possono essere spesi da oggi al 31 dicembre. In pochi anni il Comune ha investito sui piccoli negozi e sulle piccole imprese artigiane con un pacchetto di aiuti che ormai ha superato i 500mila euro di investimento.