La lezione di Scortecci "Il mio tiro era un 2 netto: ora basta polemiche"

di Federico D’Ascoli

Buttare giù il boccone amaro della sconfitta è sempre difficile, soprattutto per chi è abituato a vincere. La difficoltà di imparare da un errore è uno step da fare a mente fredda per imparare e ripartire. Per questo la vera mentalità vincente si riconosce nella sconfitta: il post pubblicato ieri su Facebook da Gianmaria Scortecci, che ha voluto fermare le polemiche sul suo colpo di lancia, ne è la conferma. "Era un 2, basta polemiche" la sintesi delle sue parole che in molti, anche fuori dall’ambiente della Giostra hanno voluto sottolineare, condividendo il suo psot.

Premessa necessaria: il fuoriclasse di Santo Spirito non sbagliava un tiro dal giugno 2018 (anche quella volta vinse Sant’Andrea) con sette centri consecutivi, prima del 4 allo spareggio dello scorso anno.

È talmente alta la fiducia della piazza nelle sue doti tecniche che in tanti (quasi tutti) credevano che quello di Scortecci fosse a prescindere l’ennesimo 5 della sua scintillante carriera. A rivedere la sua espressione subito dopo il tiro, nella foto che pubblichiamo, dimostra però che qualche dubbio è venuto anche a lui. E invece la giuria, dopo lunga misurazione ha assegnato un 2 che ha cancellato i sogni di gloria della Colombina dopo il cappotto del 2022.

Come spesso accade, basta qualche fermo immagine sfocato e mezzi di misurazione approssimativi perché sui social si scateni immediatamente il popolo dell’"era un 5 netto, la giuria ci ha derubato".

Piagnoni in servizio permanente effettivo che, però, sono stati bloccati dallo stesso Scortecci. Il giostratore rispondendo a un utente del social network ha scritto: "Penso che sia un 2 netto: la parte di impronta che vedi sul 5 non dovrebbe essere quella inchiostrata ma la spanciatura della gomma laterale (che per regolamento non vale, ndr). Dal fotogramma non si può distinguere la differenza di colorazione, ma quasi sicuramente quando a febbraio vedremo i cartelloni la macchia inchiostrata in verde sarà solo quella mezzaluna più spostata a sinistra. Ma non preoccuparti, dal vivo ha ingannato anche me".

In poche parole una lezione di come gestire una sconfitta senza lasciarsi abbattere dalla delusioni e soprattutto ammettere di aver commesso uno sbaglio. Senza cercare alibi. È anche per questo che Santo Spirito vince così spesso.