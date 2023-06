La lezione che ci lascia Gianmaria

La sconfitta li ha colti di sorpresa come un pugno in faccia. Una notte destabilizzante per il popolo di Santo Spirito: l’abitudine alla vittoria porta con sé emozioni positive, adrenalina, felicità, senso di onnipotenza: una coppia come Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci è baciata dal sacro fuoco del talento e sembrava quasi invincibile. Perdere implica sempre un cambiamento, una trasformazione e una metamorfosi di noi stessi. La sconfitta può diventare vittoria, perché ricaviamo la lezione più importante della vita: l’esperienza, che vale anche per Porta del Foro e per Porta Crucifera, Che dovrebbero imparare la lezione di onestà intellettuale di Gianmaria Scortecci. Solo ammettendo di aver sbagliato (anche se d un niente) si inizia a reagire davvero.

f.d’a.