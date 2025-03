La lettura tra i giovani. Libreria dona 1100 volumi alle scuole del Casentino

Importante riconoscimento per il Mondadori Point del Casentino per la promozione della lettura tra le giovani generazioni. Il negozio di Bibbiena, promotore insieme al Comune del Festival del Libro, è terzo in Italia per la donazione di libri alle scuole. Lo scorso anno, infatti, in occasione di "Io leggo perché", l’iniziativa nazionale di educazione e promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori, con il sostegno del Ministero della Cultura e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha consegnato alle scuole casentinesi 1100 libri.

"Un grande risultato per una valle piccola come la nostra - dice Katia Albertoni, che insieme al marito Gabriele Rossi è titolare della libreria - legato anche alle tante iniziative a favore della lettura, che a livello territoriale siamo riusciti ad attivare grazie ad amministrazioni come Bibbiena e associazioni come Prospettiva Casentino. Prime tra tutte il Festival del libro e dallo scorso anno Naturalmente Pianoforte, riusciamo ad attivare. Credo comunque che il Comune di Bibbiena con il Festival del libro sia stato il grande motore di tutto questo, la grande opportunità che ha creato le condizioni a livello di territorio, per poter fare cose importanti e apprezzate a livello nazionale. Un festival che ha dato impulso a tante iniziative a favore del libro e della lettura tra adolescenti, bambini, ma anche adulti".

Tutte iniziative che hanno portato il Casentino ad andare sulla lettura in controtendenza rispetto ad altri territori. "Nella nostra vallata - spiega Katia Albertoni - i giovani leggono moltissimo. Prova ne sono i regali delle gift card per i libri, ma anche la mostra del libro dove i bambini e i ragazzi vengono volentieri e acquistano sempre tanti libri, appassionandosi alla lettura". Katia e Gabriele hanno chiesto il franchising nel 2011 ed hanno aperto ufficialmente come Mondadori Point nel 2012. Il motivo sta nel fatto che Katia fin da piccola amava molto leggere e questo, a suo avviso, le ha regalato un’infanzia e un’adolescenza felice.

"Vengo da una famiglia semplice - dice - siamo tre fratelli. Il mio babbo era un operaio, ma anche un grandissimo lettore che ci ha trasmesso una grande passione per la pagina scritta. Questa voglia di leggere e di scoprire, di viaggiare con la mente anche quando non potevamo farlo in altro modo, mi ha portato poi a lavorare con i libri e oggi a credere nella lettura come mezzo per crescere felici che stiamo portando con entusiasmo tra bambini e ragazzi". Katia Albertoni è riuscita ad organizzare un festival del libro a Bibbiena sempre più bello e soprattutto a portare in Casentino autori del calibro di Marco Erba, Pierdomenico Baccalario, Luigi Dal Cin, Alessandro Q. Ferrari, Roberta Recchia, grazie al suo lavoro di ricerca in altri festival del libro, ottenendo la fiducia di case editrici importanti.