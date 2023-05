La lettera a Deejay di una tredicenne

Dalla palestra dell’Accademia Karate Casentino alle frequenze di Radio Deejay. Le emozioni di questo percorso sono state vissute dalla tredicenne atleta Sofia Dalla Ragione che ha partecipato al contest nazionale "L’Italia che vorrei" in cui le giovani generazioni sono state invitate a scrivere una lettera dove immaginare i valori su cui costruire il futuro della penisola. I migliori pensieri sono stati poi letti in diretta da Radio Deejay nel corso del programma "Say Waaad!?!" di Michele Wad Caporosso e, tra questi, è rientrata anche la giovane casentinese che ha iniziato a praticare karate ad appena cinque anni nella palestra Body House di Bibbiena e che ha immaginato il suo ideale di Italia a partire dai valori della libertà.